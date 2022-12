Francia Inghilterra: i voti dei giornali a Theo Hernandez e Giroud

Ieri sera la Francia ha battuto l’Inghilterra qualificandosi alla semifinale del Mondiale. Ecco i voti dei giornali a Theo e Giroud

per la Gazzetta dello Sport, la prestazione di Giroud merita il 7 in pagella: per un ora è periferico, gli arrivano pochi palloni per giunta complicati. Sembra ingabbiato e isolato, poi arriva il cross di Griezmann e segna un gol da attaccante verissimo. Insufficiente invece la prova di Theo Hernandez (5): in tensione per Saka, resta nell’ombra della fase difensiva, anche perchè davanti a lui Mbappè gode sempre della priorità acquisita. Sciagurato su Mount per il rigore bis, ma è fortunato, Kane lo sbaglia.