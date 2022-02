Toldo: «Mourinho al Milan o alla Juve? Ha fatto bene a rifiutare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, ha commentato la scelta di Mourinho di rifiutare le panchine di Milan e Juve: le sue parole

Intervenuto nel pre-partita di Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia, Francesco Toldo ha parlato di Mourinho:

«Approdando in giallorosso si è ripreso di sicuro la scena. Al Milan o alla Juve non sarebbe andato, ci ha pensato bene e ha capito che la Roma non avrebbe ‘sporcato’ il passato. Stasera i nerazzurri devono stare attenti perché Mourinho è ossessionato dall’idea di vincere trofei. Sarà emozionato ma concentrato sull’obiettivo».