L’ex direttore sportivo Rino Foschi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Milan:

«Al Milan, per esempio, sono stati bravi: stavano per virare su Rangnick, meno male che è rimasto Pioli. Piuttosto non so cosa può darci Mourinho: meglio puntare su un nostro emergente».