Formazioni ufficiali Serbia Svizzera: la scelta su Pavlovic

Formazioni ufficiali Serbia Svizzera: la decisione su Pavlovic. Il difensore del Milan parte dal primo minuto

Queste le formazioni ufficiali di Serbia-Svizzera, gara in programma questa sera e valida per il Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Pavlovic, difensore del Milan, parte dal primo minuto. L’ex Salisburgo vuole riscattarsi dopo le ultime panchine in maglia rossonera:

Serbia (3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Birmancevic; Samardzciz, Lukic; Mitrovic

Svizzera (3-4-3): Kobel; Widmer, Akanji, Rodriguez; Elvedi, Freuler, Xhaka, Aebischer; Amdouni, Embolo, Ndoye.