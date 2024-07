Formazioni ufficiali Olanda Inghilterra: la SCELTA di Koeman su Reijnders

Formazioni ufficiali Olanda Inghilterra: la SCELTA di Koeman, ct degli Oranje sul centrocampista del Milan Reijnders

Sono state diramate le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Olanda e Inghilterra per la seconda semifinale di Euro2024: la vincitrice del match di oggi andrà a sfidare la Spagna in finale. Tanta la curiosità attorno alle scelte di Ronald Koeman per gli Oranje: si affida al centrocampista del Milan Reijnders?

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Rejinders; Malen, Depay, Gakpo. CT: Ronald Koeman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Trippier, Rice, Mainoo, Saka; Bellingham, Foden, Kane. CT: Gareth Southgate