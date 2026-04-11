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Formazioni ufficiali Milan Udinese: le scelte definitive di Allegri e Runjaic

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26 minuti ago

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Formazioni ufficiali Milan Udinese, sono state appena comunicate le decisioni dei due allenatori per la sfida di San Siro

Tutto pronto a San Siro per la sfida valida per la 32esima giornata di Serie A 25/26. Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei titolari che affronteranno l’Udinese in un match fondamentale per il prosieguo della stagione. I rossoneri si schierano con un 4-3-3 che vede Maignan tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Athekame, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi. A metà campo agisce il trio formato da Ricci, Modric e Rabiot, mentre in attacco spazio a Saelemaekers, Leao e Pulisic.

Dall’altra parte, il tecnico Runjaic risponde con il collaudato 3-5-2 per la sua Udinese. Davanti a Okoye, la linea a tre è formata da Kristensen, Kabasele e Solet. Gli esterni saranno Ehizibue e Kamara, con il cuore del centrocampo affidato a Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta. In avanti, i pericoli principali arriveranno dalla coppia composta da Zaniolo e Davis.

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic 

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