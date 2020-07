Formazioni ufficiali Milan-Parma: Biglia e Leao dal primo minuto

Formazioni ufficiali Milan-Parma: ecco le scelte di Stefano Pioli e Roberto D’Aversa per questo match di campionato

Formazioni ufficiali Milan-Parma: non si lascia andare al turnover sfrenato Stefano Pioli, che mantiene una buona parte dell’undici di fiducia delle ultime gare. Sulla destra in difesa Conti la spunta su Calabria, confermati ancora dal primo minuto Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo nessun turno di riposo per Kessie, mentre al suo fianco ritroviamo Biglia al posto di Bennacer. Paquetà costretto al forfait per un problema fisico, al suo posto c’è il ritorno tra i titolari di Jack Bonaventura, che completerà il trio di trequartisti insieme a Calhanoglu e Leao. Davanti spazio a Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Biglia; Bonaventura, Calhanoglu, Leao; Ibrahimović. A disposizione: Begović, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Bennacer, Brescianini, Krunic, Olzer, D. Maldini, Colombo, Rebic. All.: Pioli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Radu, Laurini, Dermaku, Pezzella, Regini, Barillà, Hernani Jr, Caprari, Inglese, Karamoh, Sprocati, Siligardi. All.: D’Aversa.

Milan-Parma, i precedenti con Irrati

L’AIA ha appena reso noto il nome dell’arbitro che dirigerà il match in programma domani sera a San Siro tra Milan e Parma: Massimiliano Irrati. Il fischietto toscano sarà coadiuvato da Costanzo e Di Vuolo, quarto uomo Giacomelli mentre al VAR Nasca e Carbone. Sono nove i precedenti tra Irrati e il Milan: 5 vittorie rossonere, 3 pareggi e una sconfitta datata stagione 2016/17 in Coppa Italia contro la Juventus. Decisamente negativi invece i precedenti tra Irrati e il Parma: 7 gare per un bilancio di ben 3 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria.