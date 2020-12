Formazioni ufficiali Genoa-Milan: fuori Theo, ci sono Calabria e Dalot

L’AIA ha appena designato Daniele Orsato come direttore di gara del match in programma mercoledì sera al Marassi tra Genoa e Milan. A coadiuvare il fischietto vicentino Carbone e Colarossi; quarto uomo Giua, al VAR Mazzoleni e Paganessi. 28 i precedenti del Milan con Orsato: 9 successi dei rossoneri, 12 pareggi e 7 sconfitte. 33 le gare arbitrate da Orsato con il campo il Genoa: 10 vittorie dei liguri, 12 pareggi e 11 sconfitte. Genoa-Milan, i precedenti

Tutti i precedenti di Genoa-Milan, gara di domani sera del turno infrasettimanale di Serie A. Sono in totale 52 le sfide giocate allo Stadio Ferraris ed i risultati sono in parziale equilibrio, con i rossoneri vittoriosi 19 volte, numero che si ripete anche nei pareggi mentre sono 14 i successi del Grifone, che però non ottengono i tre punti dalla stagione 2016/17. Il Diavolo ha invece vinto gli ultimi 3 precedenti, l’ultimo quello della passata stagione finito 1-2. Inoltre per i rossoblù c’è l’incubo della gara del giugno 1955, in cui il Milan inflisse la più pesante sconfitta interna della loro storia, 0-8.