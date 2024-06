Formazioni ufficiali Danimarca Inghilterra: la decisione sull’ex Milan Kjaer SORPRENDE i tifosi

Formazioni Danimarca Inghilterra: la decisione sull’ex Milan Kjaer SORPRENDE i tifosi. Le scelte dei tecnici

Non è nell’11 titolare di Danimarca-Inghilterra l’ex difensore del Milan, Simon Kjaer. Un match molto importante in cui potrebbe arrivare la qualificazione aritmetica per gli inglesi mentre i danesi vogliono ancora crederci. Le scelte dei due tecnici nel match che inizierà alle 18:00.

DANIMARCA: (3-4-1-2) Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund.

INGHILTERRA: (4-2-3-1) Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.