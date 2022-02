Formazioni ufficilali Milan Primavera Torino: le scelte di Giunti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Archiviata la vittoria contro il Sassuolo, il Milan Primavera scende in campo contro il Torino. Ecco la formazione ufficiale

Dopo il successo in campionato contro il Sassuolo, il Milan Primavera di mister Giunti è tornato in piena lotta per i playoff di Primavera 1. Per provare a continuare a credere nel sogno playoff, i rossoneri, alle 13, sfideranno il Torino, match valido per la diciannovesima giornata.

Ecco la formazione ufficiale scelta da mister Giunti:

MILAN PRIMAVERA (4-3-3): Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Tolomello, Alesi; El Hilali, Nasti, Roback.

TORINO PRIMAVERA: (4-3-3): Milan; Dellavalle, N’Guessan, Reali, Angori; Gineitis, Polenghi, Garbett; Baeten, Akhalaia, Wade