Fonseca PENSA a un Milan più DIFENSIVO senza Morata.

Fonseca pensa a un Milan diverso da quello visto negli ultimi match: senza Morata ci sarà più attenzione alla fase difensiva

Il Milan di Paulo Fonseca si prepara alla gara contro il Bayer Leverkusen. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri faranno molta più attenzione alla fase difensiva. Al posto di Alvaro Morata, non al meglio, giocherà Loftus-Cheek che già per caratteristiche non potrà dare le stesse garanzie dello spagnolo.

Il giornale, inoltre, sottolinea quella che è l’idea difensiva di Gabbia e compagni. Cioé, correre all’indietro in anticipo e proteggere dagli attacchi tedeschi il mediano, Fofana. Un pressing forte e alto come quello effettuato dall’Atalanta nella finale di Europa League sarebbe troppo rischioso per quelle che sono le caratteristiche delle pedine rossonere.