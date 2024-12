Fonseca Milan, l’annuncio in conferenza: svelato il giocatore che sostituirà Pulisic. Le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia della Stella Rossa

Paulo Fonseca, quest’oggi, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League del Milan contro la Stella Rossa. Di seguito le sue parole riguardanti il sostituto di Pulisic, attualmente ai box per infortunio.

L’ANNUNCIO DI FONSECA IN CONFERENZA STAMPA – «Loftus-Cheek giocherà nella stessa posizione di Pulisic che ha un piccolo problema e non può giocare. Ho piena fiducia in Loftus».