Fonseca Milan, la DIRIGENZA non vorrebbe cambiarlo: TRE ipotesi per il futuro dell’allenatore. E se VINCE contro l’Inter… Le ultime

In caso di vittoria del derby contro l’Inter, Fonseca resterà alla guida del Milan perché vorrà dire che sarà riuscito a far mostrare qualcosa di diverso e di nuovo, rispetto alle prime 5 partite stagionali, dalla sua squadra.

La dirigenza non vorrebbe cambiare l’allenatore perché sarebbe come confermare il fallimento tecnico e del progetto, oltre di chi lo ha scelto. In caso di sconfitta contro l’Inter, però, è probabile che Fonseca sarà esonerato. Se il Milan dovesse perdere, ma mostrando qualcosa di diverso, il futuro dell’allenatore sarebbe tutto da decifrare. A spiegare le tre ipotesi è stato Peppe Di Stefano a Sky Sport 24.