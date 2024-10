Fonseca Milan, Collovati ASSICURA: «Scelta giusta per la panchina? NULLA contro di lui ma avrei preso QUESTO fuoriclasse»

Fonseca Milan, Fulvio Collovati, ex difensore rossonero, ha commentato così la scelta del club di affidare la panchina al portoghese

Nel corso dell’intervista esclusiva a Milannews24, Fulvio Collovati ha parlato così di Fonseca:

Questione allenatore: il Milan dopo Pioli ha scelto Fonseca in panchina. Secondo lei è la scelta giusta?

«Se Fonseca sarà una scelta giusta è il campo che lo dirà. Fonseca ha fatto bene ovunque sia andato però se sei nel Milan e mandi via un allenatore come Pioli che due anni fa ti ha fatto vincere lo scudetto, l’anno scorso è arrivato secondo, dovevi prendere un fuoriclasse è il fuoriclasse in panchina era Conte. Poi il Milan ha fatto un’altra scelta dettata dall’ingaggio ma quello da prendere era lui senza nulla togliere a Fonseca, lo preciso. Quando all’inizio davano solo colpa a lui mi veniva da ridere perchè c’erano degli atteggiamenti dei calciatori che da ex giocatore io avevo riconosciuto. Ma se sei il Milan non puoi fermarti alla questione dell’ingaggio».

