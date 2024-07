Fonseca Milan, Bonanni SCETTICO: «Avrei preso LUI!». Poi SCOMODA il paragone con Pioli

Fonseca-Milan, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha commentato la scelta del nuovo allenatore portoghese: le dichiarazioni

Intervistato da TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così l’arrivo di Paulo Fonseca al Milan:

PAROLE – «A me non fa impazzire, l’ho sempre detto, ma conta poco. Per me il Milan aveva bisogno di una figura diversa e non so per quale motivo non sono riusciti ad arrivare a Conte. Io credo che Fonseca sia un allenatore capace ma non mi esalta. Poi magari mi farà cambiare idea tra sei mesi. Avrei preferito un De Zerbi, un italiano, capace, che si sarebbe esaltato più qui che in Francia col Marsiglia. Pioli ha fatto qualcosa d’importante, io ripeto che lui non sia un cattivo allenatore ma per come sta costruendo la proprietà questa squadra, con giocatori giovani che poi vendi, perché non scegliere De Zerbi? Perché riesce a valorizzare i giovani e a migliorarne altri che già hai».