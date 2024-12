Fonseca a Dazn: «L’arbitro è stato un fattore negativo di Atalanta Milan, il gol di De Ketelaere ha cambiato la partita». L’intervista

Fonseca ha parlato anche a Dazn dopo Atalanta Milan.



PROTESTE ARBITRALI – «L’arbitro è stato un fattore negativo della partita. Penso che è stato chiaro per tutti, cambia la partita. Difficile per me, sono sempre stato zitto. Non ho mai parlato degli arbitri. È una mancanza di rispetto per il Milan quella di oggi e quello che stanno facendo. È un gol che cambia la partita».



ATALANTA MILAN – «Penso che abbiamo fatto una bellissima prima parte. L’Atalanta è una squadra fortissima. Nel secondo tempo c’è mancata connessione con i nostri attaccanti. Abbiamo preso due gol da palla ferma. Uno non è regolare e ha lasciato il Milan senza punti su un campo su cui potevamo fare punti senza l’arbitraggio di oggi».



COSA E’ MANCATO PER VINCERE – «La partita è stata equilibrata. Abbiamo avuto tanto palla nella prima fase. Abbiamo sbagliato nel fare bene le cose per poi arrivare in area dell’Atalanta: quello che abbiamo fatto bene nel primo tempo è mancato nel secondo tempo, anche nell’aggressione».



MENO 12 PUNTI DALL’ATALANTA – «Devo dire che dobbiamo guardare la prossima partita senza pensare troppo alla classifica. Mi sembra che abbiamo giocato bene e abbiamo fatto delle cose buone: dobbiamo continuare, i giocatori stanno facendo bene. Dobbiamo tornare alla vittoria senza pensare troppo alla classifica».