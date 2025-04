Fonseca ricorda il Milan: «Periodo difficile per loro. Per me è stato un piacere essere stato lì ma ho un grandissimo rimpianto»

Fonseca, attuale tecnico del Lione, ha ricordato i 6 mesi trascorsi come allenatore del Milan: il portoghese ha un grosso rammarico

Intervistato dal The Guardian, l’ex Milan Paulo Fonseca, oggi tecnico del Lione, ha dichiarato:

PAROLE – «Nell’ultimo decennio il Milan ha vinto una volta la Serie A. È un periodo difficile per loro. È stato un piacere essere lì e mi dispiace davvero di non aver avuto tempo per continuare a lavorare. Penso che la mentalità in Italia sia completamente diversa da quella in Inghilterra, dove si dà tempo all’allenatore. Ma è il modo in cui vivono il calcio lì».