Fondazione Milan: una maglia speciale per i bambini sudsudanesi

AC Milan e Fondazione Milan, supportano l’azione di UNICEF nel Sudan del Sud e inaugurano una nuova sezione nel Museo del Club a Casa Milan

In occasione del suo 122esimo compleanno, AC Milan – attraverso Fondazione Milan – celebra la propria vocazione sociale, elemento fondante del Club, annunciando un importante progetto di charity insieme a UNICEF a sostegno dei bambini in Sudan del Sud.

Al centro dell’iniziativa il viaggio di una speciale maglia rossonera, risalente alla stagione 2016/17 e personalizzata “Balotelli 45“, raccolta e immortalata dal noto fotografo di guerra danese Jan Grarup durante un suo viaggio nel Sudan del Sud per documentare gli effetti delle gravose inondazioni che da anni oramai affliggono il paese, lasciando senza casa e senza accesso a cibo e acqua centinaia di migliaia di persone.

Nel villaggio di Canal, lungo il fiume Nilo, il fotografo ha infatti incontrato un bambino che indossava una maglia del Milan che, lacera per l’usura, aveva evidentemente richiesto in varie occasioni di esser ricucita come meglio fosse possibile. Essendo tifoso rossonero e ammirando la dedizione e la passione attraverso cui quella maglia era stata trasformata in quella che lui ha definito “un’opera d’arte”, Grarup ha chiesto al ragazzo di poterla ricevere in cambio di una nuova maglia rossonera e l’ha quindi donata al Club.