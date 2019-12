Fondazione Milan, i rossoneri all’Ospedale pediatrico Buzzi

Bel gesto da parte di Fondazione Milan che ha voluto passare qualche momento al fianco dei bambini dell’Ospedale pediatrico Buzzi di Milan. Per l’occasione Rade Krunic, Kris Piatek, Francesca Vitale e Laura Fusetti si sono recati nel centro malformazioni vascolari per i salut natalizi ai bambini malati. Ecco le foto di oggi:

❤ @pjona9official, Rade Krunić, @FraaVitale and Laura Fusetti met the young patients of the many Buzzi Children’s Hospital wards and the Vascular Malformation Centre, realized in 2009 thanks to #FondazioneMilan‘s donation. A simple gesture to wish the kids a Merry Christmas 🎄 pic.twitter.com/XAJeB2dJxI

— AC Milan (@acmilan) 20 dicembre 2019