Foglio: «Vogliamo allontanarci dalla zona play out»

Intervistato a MilanTv, il centrocampista della Primavera, Christian Foglio, ha parlato così della stagione dei rossoneri:

«Credo sia stato un anno abbastanza difficile. Sono salito in Primavera con un anno di anticipo ed è stato difficile. Nel frattempo, però, mi ha aiutato molto e mi ha fatto crescere anche perché giocatori più grandi mi hanno aiutato ad integrarmmi, e nei momenti più difficili mi hanno aiutato. E’ stato difficile anche per l’infortunio dei primi mesi che mi ha portato a non essere al 100%, però credo di essere rientrato abbastanza bene»

Sul salto in Primavera: «Il passaggio dall’Under 18 è stato difficile, sia per i ritmi delle partite e degli allenamenti, ma anche per un discorso fisico. Inizialmente non dico che non ho sofferto questa cosa, però poi con allenamento, costantanza e dando il massimo sono riuscito ad abituarmi e alla fine sono riuscito a ritagliarmi lo spazio. La fortuna non è stata dalla nostra parte, ma questo non ci deve scoraggiare e deve essere un motivo in più per fare meglio, stare uniti e giocare l’uno per l’altro e cercare di portare a casa il risultato»

Sul finale: «Saranno tre partite fondamentali e dovremo cercare di vincerle tutte per allontanarci il più possibile dalla zona playout e credo sia importante pensarci partita dopo partita per avere la giusta concentrazione per poter portare a casa il giusto risultato. Per vincere dovremo giocare il nostro calcio».

Sul primo gol: «È stata un’emozione bellissima, la cercavo da tanto. Anche se non è servito a molto è stata una bella soddisdazione personale».

Sui compagni: «Credo che nel settore giovanile, sia Under 18, sia Primavera, ci siano giocatori di grande prospettiva che possono raggiungere grandi traguardi e obiettivi. Credo che oltre ad essere grandi giocatori, sono anche grandi compagni e grandi amici: nei momenti bui loro sono sempre ad aiutarti, e credo che questa sia la cosa più importante in una squadra»