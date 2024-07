Fofana Milan: trattativa in salita! Ora la dirigenza ha due alternative per il colpo a centrocampo, cosa succede per il francese

Come riferito da Tuttosport, la trattativa per Youssouf Fofana è in salita e bisognerà capire se il Milan aspetterà, sperando che il Monaco ad agosto abbassi le pretese o virerà su altri obiettivi.

Spuntano due alternative, infatti, all’obiettivo del centrocampo rossonero: Rios del Palmeiras e Amrabat della Fiorentina.