Fofana atteso stasera a San Siro in occasione di Milan Torino, e all'intervallo... Il PROGRAMMA

Fofana atteso stasera a San Siro in occasione di Milan Torino, e all’intervallo della sfida… Il PROGRAMMA

Quella di oggi sarà senza dubbio anche la giornata di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese sosterrà le visite mediche e poi in serata sarà a San Siro in occasione della sfida tra Milan e Torino.

L’ormai ex Monaco, che ha scelto la magli numero 28, sarà in tribuna per assistere al match e durante l’intervallo di questa sfida sarà presentato al pubblico rossonero. Lo riporta la Gazzetta.