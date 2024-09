Fofana Milan, ecco il RUOLO del francese in rossonero: COME potrà GIOCARE con Reijnders

Fofana è stato il fiore all’occhiello dell’ultimo calciomercato del Milan. Ecco come giocherà in rossonero

L’arrivo di Fofana al Milan è cruciale per la squadra, soprattutto dopo le difficoltà difensive della scorsa stagione e l’infortunio di Bennacer. Il francese, pagato 20 milioni, dovrà fungere da schermo protettivo davanti alla difesa, garantendo copertura e interdizione. Inoltre, con Bennacer fuori, dovrà ricoprire anche il ruolo di regista, gestendo il possesso palla.

Fonseca dovrà trovare il giusto equilibrio tattico per valorizzare le caratteristiche di Fofana e del suo probabile partner in mediana, Reijnders, che preferisce giocare più avanzato. La duttilità tattica e le qualità tecniche di Fofana lo rendono un elemento prezioso per il Milan, che conta su di lui per migliorare la solidità difensiva e contribuire alla costruzione del gioco.

