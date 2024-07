Fofana Milan: prima OFFERTA al Monaco, CIFRE e DETTAGLI della proposta dei rossoneri

Il Milan fa sul serio per Fofana. Prima offerta al Monaco e contratto pronto per il giocatore. Le cifre e i dettagli

Il calciomercato Milan si muove anche per un colpo a centrocampo. In tal senso come riportato da Daniele Longo il club rossonero avrebbe formulato una prima offerta al Monaco per Youssuf Fofana:

12 milioni più bonus. Per il giocatore invece sarebbe pronto contratto di 4/5 anni a 3,5 milioni a stagione. Si attende una risposta (forse arriverà dopo l’Europeo).