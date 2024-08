Fofana Milan, Monaco ALLE STRETTE! Messaggio del calciatore, non ci sono vie d’uscita! ULTIMISSIME

Fofana-Milan, Monaco alle strette: il centrocampista rifiuta tutto e vuole solo il club rossonero. Tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan continua ad avere Fofana come primo obiettivo per il proprio centrocampo. Questo quanto riportato dalla Rosea sulla trattativa:

PAROLE – «Fofana: il Milan sta temporeggiando in attesa che oggi raggiunga la squadra e metta pressione sulla dirigenza per ottenere uno sconto rispetto ai 35 mln che il West Ham ha offerto e che il Monaco non ha potuto accettare perché Fofana vuole in fretta la maglia rossonera».

La sensazione è che le parti possano accordarsi sui 20 milioni di euro bonus inclusi.