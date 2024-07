Fofana Milan, Pedullà CONFESSA: «Retroscena e TENSIONI col Monaco, l’affare può SBLOCCARSI così»

Fofana-Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa per il centrocampista francese. Le ultime

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Youssouf Fofana è una “simpatica” telenovela che prima o poi troverà una soluzione. Che il Milan sia seriamente interessato ve lo abbiamo raccontato in esclusiva il 27 giugno, nei giorni di Khephren Thuram alla Juventus. Lui tornerà dalle vacanze giovedì prossimo, dopo il supplemento di relax che il Monaco gli ha concesso a seguito della sua partecipazione agli Europei. La richiesta di 35 milioni (legittima, nel senso ognuno può valutare il cartellino quanto ritiene pur essendo a meno di un anno dalla scadenza) non collima con la strategia del Milan che aveva raggiunto un accordo con l’entourage del centrocampista classe 1999 convinto di poterla spuntare per una cifra sotto i 20 milioni. Trova conferma la notizia dell’Equipe su una proposta del West Ham in linea con le richieste del Monaco, ma Fofana per ora prende tempo perché lui vuole il Milan e giocare in Champions. Possono materializzarsi altre proposte? Tutto può accadere, ma al momento Manchester United e Atletico Madrid non sono piste calde, si tratta di club che hanno altre priorità. La scorsa estate, a poco meno di due anni dalla scadenza del contratto, il Monaco aveva rifiutato una proposta per Fofana del Bournemouth di 30 milioni non ritenendola idonea. Adesso è trascorso un anno e bisogna trovare una soluzione per non rischiare di perderlo a parametro zero, tenendo comunque conto che un club come quello francese può legittimamente fare ciò che ritiene opportuno. In queste ore il Monaco sta perfezionando la cessione di Mohamed Camara, un altro centrocampista, all’Al-Sadd per oltre 20 milioni, quindi dovrebbe lavorare a prescindere per un sostituto. Adesso molto dipenderà dalle arti diplomatiche di Moncada per chiudere l’operazione Fofana, ritenuta prioritaria per il nuovo centrocampo del Milan. Ovviamente bisognerà migliorare l’offerta, senza troppi giri di valzer».