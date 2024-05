Florenzi Milan, inizia il terzo capitolo della sua avventura con Fonseca: i precedenti non sono positivi

Florenzi Milan, inizia il terzo capitolo della sua avventura con Fonseca: i precedenti col tecnico ex Roma non sono positivi

Con l’arrivo ormai prossimo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, i rossoneri dovranno fare inevitabilmente delle riflessioni sul futuro di Alessandro Florenzi. Il terzino ha avuto infatti il portoghese come allenatore ai tempi della Roma e le cose tra loro non andarono affatto bene.

Come ricorda anche Tuttosport, da uomo chiave di quella squadra giallorossa, Florenzi finì per avere sempre meno minutaggio e andò in prestito al Valencia a gennaio del 2020. L’anno successivo, rientrato alla base, le cose non cambiarono e andò al PSG. Al tecnico ora spetterà il difficile compito di ricucire lo strappo col calciatore, per non doversi privare di una pedina e di un jolly importante per la propria squadra.