Florenzi Milan, il gesto in vista della Supercoppa non passa inosservato! Cosa ha fatto il terzino

Florenzi Milan, il terzino rossonero, nonostante l’infortunio, è volato a Riyad per stare vicino ai suoi compagni in vista della finalissima

Importante retroscena svelato dal Corriere dello Sport sulla finale di Supercoppa Italiana di questa sera tra Inter e Milan e che ha visto protagonista Alessandro Florenzi.

In panchina accanto a Ibrahimovic, un po’ con il telefono in mano, un po’ con lo sguardo fisso a vedere i compagni allenarsi. Non sono mesi facili questi per Alessandro Florenzi, operato lo scorso agosto per la terza volta al ginocchio. Una batosta, per un calciatore che tra due mesi compirà 34 anni. Ma l’ex capitano della Roma non è tipo da lasciarsi abbattere e non è neppure tipo da pensare al contratto in scadenza a giugno. Oggi può arrivare un trofeo che sarebbe importantissimo per il Milan, a maggior ragione in un derby, e quindi Florenzi, dopo qualche giorno di relax, ha preso l’aereo ed è venuto a Riyad a sostenere i compagni e anche a conoscere meglio il nuovo allenatore. Una presenza importante, la sua, con la speranza neppure troppo segreta di regalarsi stasera una gioia dopo tanto tempo.