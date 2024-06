Florenzi Milan, quanti dubbi sul futuro: può partire nel caso in cui… Le ULTIME

Florenzi Milan, quanti dubbi sul futuro: può partire nel caso in cui… Tutte le ULTIME sul terzino rossonero

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Alessandro Florenzi. Il terzino è legato al Milan da un altro anno di contratto, in quanto la sua scadenza è fissata per giugno 2025.

Tuttavia secondo quanto riportato da Calciomercato.com non è da escludere una sua partenza: c’è da ricostruire un rapporto con Fonseca, altrimenti sarà addio con un anno di anticipo.