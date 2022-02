Florenzi Milan: i rossoneri valutano il riscatto dalla Roma, i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo un inizio di stagione con qualche difficoltà, nelle ultime settimane Alessandro Florenzi è tornato ad alti livelli e ora come riportato da Tuttosport, dalle parti di Milanello, stanno valutando il suo riscatto dalla Roma:

arrivato in prestito per 1,5 milioni di euro, i rossoneri devono versare 4,5 milioni ai giallorossi per prendere il terzino destro italiano a titolo definitivo.