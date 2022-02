ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Florenzi lo ha fatto dopo Milan-Lazio, tifosi colpiti: «Che professionista!». Il terzino si mette ad allenarsi!

Tifosi del Milan rimasti colpiti da Alessandro Florenzi nell’immediato post partita di Milan-Lazio.

E poi c'è Ale @Florenzi, professionista vero, che a partira finita e stadio vuoto va di allunghi area-area 👏🏻 pic.twitter.com/OkjDrLU1nY — Simone Cristao (@SimoneCristao) February 9, 2022

Come mostrato nel video del giornalista Simone Cristao, a fine gara il terzino rossonero – rimasto in panchina – si è cimentato in allunghi da un’area all’altra di San Siro.