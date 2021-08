Florenzi, primo allenamento a Milanello per il nuovo arrivato – FOTO

Florenzi, primo allenamento a Milanello con i nuovi compagni per l’ultimo arrivato in casa Milan. Gli scatti pubblicati dai rossoneri

Oggi è a tutti gli effetti Florenzi-Day. Dopo le firme sul contratto a Casa Milan e la conferenza stampa di presentazione, il nuovo giocatore rossonero ha anche svolto la prima seduta di allenamento a Milanello. Occasione per conoscere i compagni e iniziare immediatamente a mettersi in condizione in vista dell’esordio stagionale di lunedì sera contro la Sampdoria.

Ecco il post pubblicato sulla propria pagina Instagram attraverso il quale il Milan ha dato il benvenuto al centro allenamento ad Alessandro Florenzi