Fiorentina Udinese 2-2: ecco come cambia la classifica in Serie A per il Milan nel corso del ventesimo turno di campionato

Il match tra Fiorentina ed Udinese, valevole per il ventesimo turno del campionato si è appena concluso sul risultato di 2 a 2. Pari dunque tra la squadra di Italiano e quella di Cioffi: ecco come cambia la classifica in Serie A dopo questo risultato. In gol Beltran e Nzola per la Viola, Lovric e Thauvin per i friulani.

Inter 51

Juventus 46*

Milan 39*

Fiorentina 34

Lazio 33

Bologna 32

Napoli 31

Atalanta 30*

Roma 29*

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19*

Frosinone 19*

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12

*= una partita in meno