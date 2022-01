ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiorentina, Torreira positivo al Covid-19: la nota dell’Uruguay. Centrocampista a rischio per la Lazio

Non una buona giornata per la Fiorentina, ormai rassegnata all’idea di perdere Dusan Vlahovic promesso alla Juventus. Lucas Torreira è infatti risultato positivo al Covid.

Lo ha comunicato l’Uruguay con una nota ufficiale. Il giocatore viola, assieme al compagno Diego Rossi, è stato posto in isolamento. Torreira è da considerarsi a forte rischio per il match in programma sabato 5 gennaio con la Lazio.