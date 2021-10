Fiorentina Milan Femminile: sfida tra le bomber del campionato

Domani alle 12.30 il Milan Femminile scenderà in campo contro la Fiorentina. Sarà sfida nella sfida tra le bomber del campionato

Sfida tra bomber. Domani nel lunch match delle 12:30 il Milan femminile sfiderà la Fiorentina nel match valido per la settima giornata di campionato. La partita sarà anche l’occasione per vedere la sfida nella sfida tra le due delle tre migliori marcatrici della Serie A in corso: Valentina Giacinti e Karin Lundin.

La 9 rossonera è prima con 6 reti realizzate, mentre la svedese delle viola è ad una sola lunghezza a quota 5 a pari merito con Sofia Cantore del Sassuolo. Nessuna giocatrice invece ha preso parte a più gol rispetto all’attaccante svedese nel torneo: sette (cinque reti e due assist).