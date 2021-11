Fiorentina Milan: rossoneri in campo con una maglia celebrativa

In occasione della gara contro la Fiorentina, i rossoneri scendereanno in campo con la maglia Away che celebra “Fondazione Milan”

Domani, in occasione del match contro la Fiorentina, la squadra di Pioli scenderà in campo con la maglia Away che celebra “Fondazione Milan” (stampata sotto il colletto sul retro della maglia) e il suo operato in Italia e nel mondo.

In particolare, la maglia è collegata al contest benefico internazionale “From Milan to the World”, ideata da Fondazione Milan in partnership con PUMA, che oggi decreta il progetto vincitore: dei sei progetti presentati – provenienti da ogni angolo del mondo -, l’iniziativa che ha raccolto il maggior numero di consensi (53,2%) è stata Alice For Children, che si è aggiudicata così la donazione di 50 mila euro messo in palio dell’ente benefico di AC Milan. Un investimento che verrà impiegato per creare il primo campionato di calcio per le ragazze degli slum di Nairobi, in Kenya, Paese dove opera l’associazione da oltre 15 anni. Un importante progetto sportivo che racchiude la volontà di dare una risposta concreta ai sogni e alle esigenze delle bambine e delle ragazze delle baraccopoli della cittàò.

Partito a inizio stagione, l’iniziativa ha chiamato a raccolta gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri, invitandoli a conoscere tutti i progetti socioeducativi proposti e a votare per uno di questi. Da Milano a Melbourne passando per Nairobi, Rio de Janeiro, New York e Calcutta: è stato un intenso giro attorno al mondo, per raccontare sei progetti sociali, sei città diverse, ed altrettante organizzazioni, con un unico filo comune: lo sport come strumento di cambiamento, educazione e inclusione.