Il Milan Primavera torna in campo dopo la vittoria nel turno infrasettimanale con il Cesena. La squadra di Abate vuole ripetersi in casa della Fiorentina. Segui il live del match.

1‘ – Comincia la gara, primo possesso viola.

8‘ – Contropiede rossonero con El Hilali che manda in porta Bozzolan, gran recupero di Capasso che toglie la palla al terzino rossonero proprio quando si trovava davanti al portiere.

15‘ – Gara molto tattica in questa prima fase.

19‘ – Occasionissima per la Fiorentina. Capasso scappa via a Bozzolan, neutralizzato da Nava in uscita bassa. La palla arriva a Kayode che a botta sicura spara fuori.

25‘ – Risponde il Milan con l’uomo più in forma, El Hilali. Da posizione defilata sulla destra il classe ’03 rientra sul sinistro e calcia, Martinelli alza in corner.

35‘ – Gara bloccatissima, le due squadre difendono con ordine.

45′ OMOREGBE! – L’occasione più grande del match la hanno i rossoneri allo scadere. Imbucata di Coubis per l’inserimento di Omoregbe che arriva davanti alla porta ma si fa ipnotizzare da Martinelli.

FINE PRIMO TEMPO – Equilibrio nei primi 45 minuti.

46‘ – Comincia il secondo tempo.

47‘ – Ci prova Capasso da fuori, parata facile per Nava.

48′ GOL FIORENTINA – Brutta palla persa da Gala sulla trequarti, Di Stefano salta Bakouna sulla sinistra e mette al centro per Toci che in spaccata buca Nava da pochi passi.

58′ MILAN AD UN PASSO DAL PARI! – El Hilali infila per Zeroli che davanti alla porta si fa fermare da Kayodè, che va poi ad anticipare in scivolata anche Cuenca che sarebbe stato a porta vuota.

64′ ANCORA MILAN! – I rossoneri arrivano con Traorè davanti alla porta ma sempre Kayodè ferma il rossonero in scivolata.

70‘ – El Hilali da fuori dopo una bella azione di Coubis, tiro centrale.

72‘ – Altro tentativo, questa volta più pericoloso, di El Hilali che cerca un diagonale che va vicino al secondo palo.

75‘ – Pressione Milan in questa fase finale di match.

83‘ – Punizione alta di El Hilali da buona posizione.

Fiorentina Milan Primavera 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 48′ Toci

FIORENTINA: Martinelli; Kayode, Lucchesi, Krastev (68′ Biagetti), Favasuli; Capasso, Falconi (76′ Atzeni), Nardi (76′ Vitolo); Di Stefano, Toci (68′ Sene), Amatucci. A disp.: Bertini, Tognetti, Romani, Denes, Presta, Bigozzi, Gori, Vigiani, Padilla, Ievoli. All.: Aquilani.

MILAN (4-2-3-1): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Foglio (67′ Marshage), Eletu; Omoregbe (54′ Cuenca), Zeroli (67′ Pluvio), Gala (54′ Traorè); El Hilali. A disp.: Pseftis, Bartoccioni, Simic, Nsiala, Stalmach, Longhi, Rossi, Bartesaghi. All.: Abate.

ARBITRI: Andrea Zanotti

ASSISTENTI: Croce – Vitali

AMMONITI: 17′ Zeroli