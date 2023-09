Fiorentina Milan Primavera, le formazioni in campo: match cominciato

Fiorentina e Milan sono scese in campo per un match valevole per la quinta giornata del campionato Primavera: le formazioni

Fiorentina e Milan sono scese in campo alle 13 per un match valido per il quinto turno del campionato Primavera 1. Queste le formazioni ufficiali con le quali le due squadre sono scese in campo:

Fiorentina: Martinelli; Vigiani, Baroncelli, Biagetti, Vitolo, Denes, Romani, Harder, Rubino, Braschi, Caprini. All. Galloppa.

Milan: Bartoccioni; Bakoune, Simic, Stalmach, Camarda, Sia, Scotti, Zeroli, Eletu, Magni, Nissen. All. Abate.