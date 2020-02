Fiorentina Milan, Iachini: «Cutrone indietro di condizione»

Domani Patrick Cutrone ritroverà il Milan che ha lasciato a giugno. Cutrone in Inghilterra ha giocato poco ed è indietro di condizione

Alla vigilia del match di domani sera contro il Milan, Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa della gara, ma anche di Cutrone, ex della partita. L’attaccante viola ha lasciato il Milan in estate per l’Inghilterra, ma dopo soli sei mesi è tornato in Italia. Iachini ha parlato della sua condizione fisica e ha detto che l’ex rossonero è indietro rispetto ai compagni a causa delle poche partite giocate da inizio stagione. Ecco le parole di Iachini:

Ha vissuto 7 mesi in naftalina e riprendere la condizione è complicato. Lo sto vedendo sempre meglio e ci darà una grossa mano. Non è vero che sa giocare solo in area, è un attaccante moderno che attacca anche la profondità. Oggi non esistono più gli attaccanti da area di rigore, deve ritrovare il giusto smalto dopo l’esperienza in Inghilterra. Ha bisogno di qualche settimana in più per tornare al 100% e stiamo lavorando sulla tattica individuale con lui, Vlahovic, Chiesa e Ghezzal. Insistiamo su questo