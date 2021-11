Fiorentina Milan: ecco chi mancherà tra le file viola contro i rossoneri

Il Milan sfiderà la Fiorentina sabato 20, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Tra le file viola mancheranno alcuni giocatori

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, oltre agli squalificati Milenkovic e Martinez Quarta, saranno out per infortunio Pulgar, Nastasic e Maleh.