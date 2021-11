Fiorentina Milan: Calabria in dubbio, ecco le due alternative di Pioli

Fiorentina Milan: Stefano Pioli rischia di perdere Calabria ma ha già pronte due alternative per sostituirlo. Ecco le possibili mosse

Siamo alle porte della settimana che porta alla ripresa del campionato e quindi di Fiorentina Milan. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, oggi Calabria verrà valutato, per capire l’entità del problema che lo ha costretto a lasciare la nazionale.

In caso di forfait del terzino, Stefano Pioli ha già pronte le due alternative per sostituirlo. La prima è quella del fido Pierre Kalulu, che si sta dimostrando un jolly difensivo davvero affidabile. La seconda, invece, è Alessandro Florenzi, tornato in gruppo e pronto a rientrare in campo.