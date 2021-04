Fiorentina, Inzaghi e Gattuso profili che piacciono per la prossima stagione

La Fiorentina valuta il cambio per la prossima stagione: per la panchina si considerano i profili di Pippo Inzaghi e Rino Gattuso

La Fiorentina valuta un cambio in panchina per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da “La Nazione”, il club gigliato sta considerando due storici ex rossoneri per intraprendere un nuovo progetto tecnico.

Stiamo parlando di Pippo Inzaghi e Rino Gattuso. Il primo sta conducendo una buona stagione con il Benevento, pienamente in marcia per raggiungere la salvezza quest’anno, mentre il secondo è alle prese con la corsa Champions con il suo Napoli.