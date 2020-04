Filippo Galli: «Prima di Allegri ero in lizza per la panchina ma poi…»

Filippo Galli ha svelato un aneddoto relativo alla panchina del Milan prima che arrivasse Massimiliano Allegri

Filippo Galli ha svelato un aneddoto relativo alla panchina del Milan prima che arrivasse Massimiliano Allegri: «Durante una partita della Primavera ci sedemmo in tribuna io e Galliani e uno fece la domanda a Galliani rispetto a chi sarebbe diventato allenatore della prima squadra e Adriano disse: ‘Il presidente ha messo anche Filippo tra i papabili’. Tutto lì. Si può far tutto nella vita, però la società non avrebbe potuto affidare a me la guida tecnica della prima squadra e anche io non me la sarei sentita, dato che solo nel 2006 ero diventato allenatore del settore giovanile» ha dichiarato Galli in una diretta Instagram con Mauro Suma.