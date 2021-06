Fikayo Tomori, il centrale perfetto per il Milan di Pioli

Fikayo Tomori è stato riscattato oggi in maniera ufficiale dal Milan: l’inglese è il difensore perfetto per il calcio di Pioli

Fikayo Tomori e il Milan, stavolta ci siamo davvero. Nella giornata di oggi il difensore inglese è stato ufficializzato dal Milan che ha esercitato il diritto di riscatto di 28 milioni di euro fissato lo scorso gennaio. E il più felice non può essere che Stefano Pioli.

CARATTERISTICHE PERFETTE – Tomori possiede tutte le qualità per il calcio aggressivo e verticale del tecnico emiliano. Una colonna portante dei rossoneri che si assicurano un importante tassello per le prossime stagioni (ha firmato fino al 2025). Difficile trovare nel panorama internazionale uno come il numero 23 rossonero. Tomori è pronto a scrivere la storia.