Tomori a Mediaset: «Riscattiamo il derby, bello rivedere Ibra. Su Tonali...»

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro il Newcastle in Champions League

Intervistato da Mediaset alla vigilia di Milan-Newcastle, Fikayo Tomori ha dichiarato:

DERBY – «Sono stato dispiaciuto per la mia assenza, anche perché non abbiamo vinto la partita. Perdere un derby è una cosa che non vogliamo, ma la partita è passata e cerchiamo di fare meglio, guardiamo davanti. Dopo una sconfitta così sappiamo bene che ci sono persone che parlano e che hanno dubbi, ma sappiamo bene delle nostre qualità. Abbiamo fatto bene nelle prime tre partite, poi ci sta perdere una partita, anche se perdere così non è un bene. Sappiamo la squadra che abbiamo e dobbiamo dimostrarlo. Sappiamo che le cose cambiano molto velocemente nel calcio».

NEWCASTLE – «Loro giocano con intensità, energia e da tanto tempo non erano in Champions. Ci sarà intensità, energia ma dobbiamo fare la nostra partita davanti ai nostri tifosi per rialzarci dopo la partita di sabato».

TONALI – «Sandro è sempre un mio amico, anche della squadra. Però l’amicizia che abbiamo la mettiamo da parte per la partita, vogliamo vincere e anche Sandro vuole. Vogliamo iniziare bene il girone, sappiamo bene quanto pesa vincere la prima partita. Poi parliamo con Sandro».

QUALITA’ – «Io conosco le mie qualità, quando sono arrivato ho ascoltato il mister e Maldini e aiutare i miei compagni. Niente è cambiato, vogliamo dare il massimo e vincere per la squadra».

IBRAHIMOVIC – «Quando è arrivato dovevamo allenarci, ma Ibra è un personaggio, dà una voce alla squadra. Rivederlo è stato un piacere».