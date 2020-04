FIFA, nuove linee guida: contratti allungati e durata mercato estesa

Emergenza Coronavirus: arrivano direttamente dalla FIFA le nuove linee guida per far fronte alla Pandemia in atto

Arrivano nuove direttive dalla FIFA per far fronte alla pandemia da Coronavirus in atto in questi mesi. Dai contratti dei giocatori alle finestre di mercato, ecco cosa ha deliberato il massimo organismo internazionale. La proposta è quella di prorogare i contratti fino a quando la stagione non terminerà effettivamente. Lo stesso principio verrà applicato ai contratti che avranno inizio con la nuova stagione: l’entrata in vigore di questi contratti sarà posticipata con l’inizio effettivo della stagione successiva.

E’ stata inoltre bloccata, come riporta il Corriere dello Sport, l’attuazione del nuovo regolamento sui prestiti, che ne prevedeva un massimo di otto. La questione verrà ridiscussa quando la situazione tornerà alla normalità. Vista la situazione attuale, la Federcalcio internazionale «sarà flessibile e consentirà di posticipare le finestre di mercato tra la fine della stagione corrente e l’inizio della prossima. Inoltre cercherà di assicurare, laddove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà conto della necessità di proteggere la regolarità, l’integrità e il corretto svolgimento delle competizioni per far sì che i risultati sportivi non vengano ingiustamente alterati».