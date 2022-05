Festa dei lavoratori: il messaggio social del Milan – FOTO

In occasione del 1 maggio, festa dei lavoratori, il Milan ha scritto un messaggio di augurio sui propri canali social:

Wishing a happy #LabourDay to all workers out there!

Buona #FestaDeiLavoratori a tutti!#InternationalWorkersDay #SempreMilan pic.twitter.com/YjSYRBX7GO

— AC Milan (@acmilan) May 1, 2022