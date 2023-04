Il Milan Femminile ha vinto il derby contro l’Inter. Tra i fattori decisivi c’è stata anche Laura Giuliani

è seconda in questa giornata di campionato per numero di parate effettuate dietro a Cetinja (8 vs 6), ma prima per percentuale di salvataggi (86% – 6/7).