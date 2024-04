Farioli Milan continua a intrigare Cardinale: cosa filtra sull’attuale tecnico del Nizza. TUTTI gli aggiornamenti

Al termine di questa stagione le strade del Milan e di Stefano Pioli si separeranno, nonostante il tecnico avrebbe ancora un altro anno di contratto. Il club rossonero, in queste settimane, scioglierà le riserve sul suo sostituto.

Come riportato questa mattina da Tuttosport resiste anche l’opzione che porta a Francesco Farioli: l’attuale tecnico del Nizza intriga i rossoneri, e per questo è un’ipotesi che non va ancora scartata.