Ponciroli sul Milan: «Troppi errori in Champions. Può vincere l'Europa League? Sì, però...»

Fabrizio Ponciroli, noto giornalista, ha commentato il cammino europeo del Milan di Pioli: Europa League alla portata

Intervenuto a TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così del percorso europeo del Milan:

«Già un miracolo che sia arrivato terzo, sarebbe stato triste non vederlo nemmeno il giovedì. Il Milan ha fatto troppi errori in questa Champions, troppe partite in cui non è riuscito a fare risultato per sfortuna o per un infortunio di troppo. L’ha buttata via, c’erano le condizioni per arrivare secondi. L’Europa League è una grande chance ma non è semplice, prima guardavo le squadre e non manca la concorrenza. Sarà un cammino tortuoso ma non impossibile».